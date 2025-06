Con Naín-Retamal como ejemplo, Tohá cuestionó a la derecha, el PC y el FA

En el Especial Primarias de El Primer Café de Cooperativa, la candidata de Socialismo Democrático, Carolina Tohá, criticó la posición de tanto la derecha como el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA) en materias de seguridad, citando como ejemplo la tramitación de la ley Naín-Retamal, sobre el uso de armas por parte de Carabineros.

Este proyecto -recordó- era "una moción parlamentaria, qué decidimos poner en la agenda de seguridad del gobierno, vamos a impulsar este proyecto, es un proyecto que lo que hace es aclarar cuándo, ante una amenaza, la policía puede intervenir".

"Cuando se puso esto en la agenda hubo oposición del PC y el Frente Amplio a meterlo en la agenda, pero se puso igual y lo llevamos al Parlamento. ¿Qué hizo la derecha? Como el gobierno estaba diciendo vamos a apoyar Naín-Retamal, extremó Naín-Retamal y le metió 20 indicaciones para volverlo un proyecto imposible de aprobar", detalló.

La exministra del Interior y Seguridad Pública agregó que "tuvimos en la Cámara de Diputados una tensión espantosa, esto fue después de que había habido las muertes trágicas de tres carabineros, no los de Los Álamos, sino en distintos otros lugares. Y hubo que dar una pelea enorme en el Senado para que esa ley volviera a ser razonable. Pero ahí tú ves por los dos lados qué pasa. Aprensión a decirle a los carabineros, usted tiene bajo ciertas normas la posibilidad de usar el arma, ahí hubo resistencia".

Directo a Jara: no es autocomplacencia, es responsabilidad

En esa perspectiva, Carolina Tohá además se mostró distante de propuestas de Jeannette Jara, pues -dijo- no se trata de ser autocomplacencia, sino tener "una actitud responsable".

"Que no se pare aquí, igual que si fuéramos personas que venimos de la oposición a hablar de hay que, hay que, hay que. Uno habla de la política como un proceso en que se va construyendo, como un proceso en que se habla a partir de la evidencia, de la pega que uno ha ido haciendo, a, porque no se trata de decir se debería, habría, porque uno cuando es gobierno tiene que ser también hacerse cargo de lo que ha hecho, si no es poco creíble, no nos podemos parar aquí como que viniéramos aterrizando", subrayó.