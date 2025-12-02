Dando por ganador a Kast, Pablo Longueira llama a crear "una gran coalición" de las derechas

Tras ser absuelto de las acusaciones en su contra por el denominado caso SQM este martes, el histórico líder de la UDI y exministro de Economía, Pablo Longueira, fue el protagonista de una masiva cena de desagravio organizada por las fuerzas de la derecha.

El evento, realizado en el restaurante "Los Buenos Muchachos", comenzó pasadas las 20:30 y marcó el regreso de Longueira a la primera línea pública.

La cita contó con una amplia convocatoria que incluyó a figuras de la UDI, empresarios y representantes de Renovación Nacional, Evópoli y sectores cercanos al Partido Republicano.

En su llegada al recinto, Pablo Longueira aprovechó la presencia de los medios para enviar un mensaje político enfocado en las próximas elecciones y la configuración de las fuerzas de derecha.

El exsenador enfatizó la necesidad de construir una alianza sólida que trascienda a los partidos tradicionales para asegurar la gobernabilidad.

Confiado en el triunfo de José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, Longueira manifestó que "como nunca, hemos tenido un proceso electoral en que la centro-derecha tendrá la oportunidad, y la derecha o las derechas, gobernar el país. Y yo solo seré instrumento de unidad".

"El gran desafío que tenemos hoy es crear una alianza que le dé mayorías al gobierno de José Antonio Kast, que creo que triunfará. Y a partir de ahí, crear una coalición lo más amplia posible, que permita recoger el sentimiento de ese plebiscito del 62%".

Este acto simboliza no solo el cierre del capítulo judicial para Longueira, sino también un gesto de cohesión política en medio del escenario electoral, buscando alinear a las distintas facciones de la oposición detrás de la figura de José Antonio Kast.