Diputado UDI emplaza a Bachelet a "elegir" entre su candidatura a la ONU o su apoyo a Jara

Diputados de la UDI y del Partido Republicano criticaron el desayuno que compartió la expresidenta Michelle Bachelet con Jeannette Jara y le exigieron que "debe elegir" entre su candidatura a la ONU o unirse a la campaña de la abanderada oficialista.

El encuentro se da a poco más de dos semanas del balotaje y tras la reunión que sostuvo el exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle con el candidato presidencial del Partido Republicano, Jose Antonio Kast.

Tras el desayuno con Jara, el diputado Stephan Schubert (Partido Republicano) dijo que la expresidenta "tiene que responder con qué finalidad lo hizo o qué efecto ella espera que esto tenga".

"En la práctica, vemos que no mueve la aguja de la candidata del Partido Comunista (PC). Sigue con o sin el apoyo de la expresidenta Bachelet en la misma posición, lo que nos tiene muy contentos y que nos da la esperanza de que el futuro presidente de la República va a ser José Antonio Kast", agregó.

El diputado Jorge Alessandri (UDI) emplazó a la exmandataria: "Como todos los chilenos le estamos financiando esa campaña, como va a ser una decisión del que gane respaldarla o seguir respaldándola o no, nosotros creemos que tiene que elegir: o va a representarnos a todos en la ONU o se la va a jugar por la candidatura del PC", manifestó.

"O trabaja para todos los chilenos o está en un sector político, en un nicho apoyando a una candidata: Tiene que elegir", fustigó el parlamentario gremialista.

En tanto, su par Daniel Lilayu (UDI) afirmó que el encuentro de Bachelet con Jara "es una reacción reactiva con el impacto mediático que tuvo la reunión del expresidente Frei con José Antonio Kast, donde el centro o la Democracia Cristiana (DC), representada por un expresidente, le da al candidato Kast un gran apoyo".

El Tribunal Supremo de la DC acordó la suspensión de la militancia del expresidente Frei tras su reunión con José Antonio Kast.

Por lo anterior, un grupo de militantes del partido Demócratas, que incluye a varios exmilitantes de la DC, manifestó su total respaldo a Eduardo Frei. A través de una declaración, calificaron la suspensión como una decisión "poco inteligente e irracional".