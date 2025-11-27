A 17 días del balotaje, Bachelet dio señal de apoyo a Jeannette Jara

A 17 días de la segunda vuelta presidencial, y avanzada una semana en que Eduardo Frei hizo lo propio con José Antonio Kast, Michelle Bachelet tuvo este jueves un gesto público a favor de Jeannette Jara, a quien recibió en su casa.

Según indicaron desde la oficina de la exmandataria, ambas se reunieron a primera hora de esta mañana, entre las 06:30 y las 07:15 horas, aproximadamente, pues la candidata tenía comprometida su participación, a las 08:30, en el "Primer Foro Social", que se realizó en los estudios de Cooperativa, y al que también asistió Kast.

Desde el equipo de la líder socialista agregaron que ella mantiene contacto constante con Jara, pero sus exigentes agendas -internacional una, de campaña por todo Chile la otra- sólo hicieron posible el encuentro presencial en las circunstancias descritas.

La cita fue revelada recién esta tarde, acompañada por varias fotografías y por una declaración pública en que Bachelet no llama abiertamente a votar por Jara, pero destaca sus cualidades políticas. Al mismo tiempo, hace un llamado a "cuidar la democracia".

"Chile vive un momento importante. En cada proceso electoral he creído que lo esencial es fortalecer nuestra democracia: participar, informarse y escuchar con

respeto", dice Bachelet.

"A lo largo de mi vida pública he trabajado con personas comprometidas con el país y con un profundo sentido de servicio. Jeannette Jara es una de ellas: una mujer seria, responsable y dedicada a las políticas públicas que impactan la vida de las familias", prosigue.

Bachelet advierte que, "más allá de las diferencias propias de toda contienda, lo fundamental es que Chile avance con diálogo, estabilidad y respeto institucional", y finaliza con una invitación a la ciudadanía: "A participar, a informarse y a cuidar nuestra democracia, que siempre ha sido nuestro mayor patrimonio".

En el comando de Jara se estaba esperando un gesto de la exmandataria, más allá de que -tal como Frei con Kast- no implicara una declaración de apoyo explícito e involucrara reflexiones generales sobre los desafíos del país en el momento actual.

La prudencia de Bachelet -además de su condición de ex Jefa de Estado- ha de considerar su candidatura a la secretaría general de Naciones Unidas, que es apoyada e impulsada por el Gobierno de Gabriel Boric pero requerirá también, para prosperar, respaldo de la futura Administración, sea ésta de Jara o de Kast: este último, de momento, no ha comprometido que vaya a hacerlo.