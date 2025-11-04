En la Casa Central de la Universidad Católica se realizó el debate presidencial organizado por las radios chilenas, agrupadas en Archi. Se trató del tercero de estos eventos con la presencia de los 8 aspirantes a La Moneda: Franco Parisi (Partido de la Gente), Jeannette Jara (bloque Unidad por Chile), Marco Enríquez-Ominami (independiente), Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), José Antonio Kast (bloque Republicano-Social Cristianos), Eduardo Artés (independiente), Evelyn Matthei (bloque Chile Grande y Unido) y Harold Mayne-Nicholls (independiente).

