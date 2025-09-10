El duro round de Kast y Jara por el uso de bots en el debate presidencial

Un duro round se produjo al inicio del debate presidencial en Chilevisión entre los candidatos del Partido republicano, José Antonio Kast, y del oficialismo, Jeannette Jara, a propósito del tema del uso bots en redes sociales para atacar a otros postulantes a La Moneda.

La exministra afirmó que "no dan lo mismo las mentiras que se inventan. Hay mucha gente que se ha sentido ofendida. Es importante que quienes tienen ejércitos de bots lo reconozcan o dejen de usarlos. Si no detenemos estos fenómenos no vamos a poder enfrentar los temas importantes".

Esto fue respondido con un cambio de tema por parte de Kast, quien exigió a la militante comunista que se disculpe con él por, según dijo, haber mentido en un foro previo: "Exijo sus disculpas. Desde el primer momento dijimos que no estamos de acuerdo con ese uso de las redes sociales".

La discusión subió de tono y Jara le respondió que "no te voy a permitir que me trates de mentirosa". Al tiempo que le exigió a Kast que reconociera que tenía un ejército de bots. Tras mucha insistencia el republicabno dijo "no".