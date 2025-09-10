Los ocho candidatos presidenciales protagonizan debate televisivo

Los ocho candidatos presidenciales protagonizan este miércoles el primer debate televisado de cara a las elecciones de noviembre próximo, emitido por Chilevisión.

En esta oportunidad participan la representante del oficialismo, Jeannette Jara; Evelyn Matthei, de Chile Vamos; el republicano José Antonio Kast; el libertario Johannes Kaiser; Franco Parisi, del Partido de la Gente (PDG); y los independientes Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés.

El debate está dirigido por tres moderadores: Andrea Arístegui, Macarena Pizarro y Daniel Matamala.

El formato contempla tres segmentos: en el primero, los moderadores realizarán preguntas a cada uno de los ocho candidatos, que tendrán tres minutos para responder; luego, cada abanderado podrá preguntar directamente a dos de sus contendores, nombres que fueron definidos por sorteo desde la organización, y finalmente, los convocados podrán dar palabras de cierre por un minuto.

El primer tema tratado por los candidatos fue el tono de la campaña y su efecto en la democracia, oportunidad en la que Jara apuntó a Kast por el uso de bots en redes sociales, ante lo que el republicano exigió "disculpas" de la exministra por haberlo tratado de mentiroso en debates anteriores.