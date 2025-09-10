Los ocho candidatos presidenciales protagonizan debate televisivo
Los aspirantes a La Moneda se ven las caras en el encuentro organizado por Chilevisión.
Los ocho candidatos presidenciales protagonizan este miércoles el primer debate televisado de cara a las elecciones de noviembre próximo, emitido por Chilevisión.
En esta oportunidad participan la representante del oficialismo, Jeannette Jara; Evelyn Matthei, de Chile Vamos; el republicano José Antonio Kast; el libertario Johannes Kaiser; Franco Parisi, del Partido de la Gente (PDG); y los independientes Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés.
El debate está dirigido por tres moderadores: Andrea Arístegui, Macarena Pizarro y Daniel Matamala.
El formato contempla tres segmentos: en el primero, los moderadores realizarán preguntas a cada uno de los ocho candidatos, que tendrán tres minutos para responder; luego, cada abanderado podrá preguntar directamente a dos de sus contendores, nombres que fueron definidos por sorteo desde la organización, y finalmente, los convocados podrán dar palabras de cierre por un minuto.
El primer tema tratado por los candidatos fue el tono de la campaña y su efecto en la democracia, oportunidad en la que Jara apuntó a Kast por el uso de bots en redes sociales, ante lo que el republicano exigió "disculpas" de la exministra por haberlo tratado de mentiroso en debates anteriores.
José Antonio Kast (Partido Republicano y Partido Social Cristiano) emplazó a Jeannette Jara (Pacto Unidad por Chile): "Todavía no escucho tus disculpas por tratarme de mentiroso"
