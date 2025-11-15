En la víspera de las elecciones presidenciales y parlamentarias, el director del Trabajo (s), Sergio Santibáñez, aclaró en Cooperativa las normativas que regirán para el comercio y los derechos de los trabajadores para acudir a votar este domingo.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la autoridad explicó que la jornada de mañana "es un feriado parcial del comercio, no es irrenunciable, por lo que la obligación de de cierre pesa sobre los mall, stripcenter o el conjunto de locales administrados por una misma razón social", al contrario de los negocios de barrio, restaurantes o cines que no estén adosados a esos complejos, que sí podrán abrir sus puertas durante los comicios.

Respecto a los derechos laborales, Santibáñez fue enfático en que todos los trabajadores que deban cumplir funciones este domingo tienen derecho a un permiso de al menos tres horas para ir a votar, sin que esto implique un descuento en su remuneración.

LEER ARTICULO COMPLETO