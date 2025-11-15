Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago15.7°
Humedad68%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Elecciones 2025: ¿Cómo funcionará el comercio y qué permisos tendrán los trabajadores?

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON (referencial)
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

En la víspera de las elecciones presidenciales y parlamentarias, el director del Trabajo (s), Sergio Santibáñez, aclaró en Cooperativa las normativas que regirán para el comercio y los derechos de los trabajadores para acudir a votar este domingo.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la autoridad explicó que la jornada de mañana "es un feriado parcial del comercio, no es irrenunciable, por lo que la obligación de de cierre pesa sobre los mall, stripcenter o el conjunto de locales administrados por una misma razón social", al contrario de los negocios de barrio, restaurantes o cines que no estén adosados a esos complejos, que sí podrán abrir sus puertas durante los comicios.

Respecto a los derechos laborales, Santibáñez fue enfático en que todos los trabajadores que deban cumplir funciones este domingo tienen derecho a un permiso de al menos tres horas para ir a votar, sin que esto implique un descuento en su remuneración.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados