Harold Mayne-Nicholls explicó su pelea con Neme y su voto por el "Sí" en el '88

En el marco del debate radial organizado por Archi, el candidato presidencial independiente Harold Mayne-Nicholls abordó este martes su pelea con el exconcejal Antonio Neme en las dependencias del Country Club de La Reina, y su voto por el "Sí" -la continuidad de Pinochet- en el Plebiscito de 1988.

Al ser consultado por el incidente, el aspirante a La Moneda explicó: "Si bien yo soy un tipo normalmente calmado y bastante templado, cuando me insultan, cuando me agreden y -perdonando la expresión- me sacan la madre, se pasan los límites".

"Yo creo que los límites uno no los puede dejar pasar, y eso fue lo que hizo el señor Neme. No me siento para nada orgulloso de lo que hice, pero es que en ese momento no hay un control; como se dice en la jerga futbolística, 'se me cayó la máscara del soldador', no vi para adelante, vi todo negro y procedí", indicó.

Sobre su voto en el '88, Mayne-Nicholls señaló: "He sentido vergüenza desde el mismo día en que voté de mala manera, equivocadamente, y después algo pasó que cuando me lo preguntaron la primera vez... me tupí".

"La segunda vez ya dije que no por el temor a tener que enfrentar esa vergüenza, y cuando lo volvieron a preguntar insistí en el 'No', que lamento muchísimo, porque creo mucho en la democracia y estoy absolutamente en contra de cualquier tema de dictadura", señaló el exdirigente deportivo.