Insulza por posible candidatura presidencial de Tohá: "Tiene que marcar más en las encuestas"

El senador José Miguel Insulza (PS) se refirió este lunes a una posible candidatura presidencial de la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), y argumentó que "tiene que marcar más en las encuestas" para ser una buena opción en el oficialismo.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el legislador sostuvo que actualmente no tiene un panorama electoral "muy claro, no tengo candidato. Yo pensé que Carolina Tohá iba a postular, (pero) se va a quedar hasta el final (en el Gobierno), está claro, y además no marca suficiente en las encuestas".

"Ella puede postular perfectamente, sí, pero tiene que marcar más en las encuestas. Eso ha pasado mucho con muchos candidatos que se lanzan, pero están en el 1 ó 2% (de las preferencias), entonces la gente se empieza a poner nerviosa", aseveró el exministro del Interior

No obstante, Insulza enfatizó que ,"naturalmente, si Carolina marca más en las encuestas, debería ser una buena opción".

Respecto a la situación en el Partido Socialista, el senador indicó que "el PS no tiene todavía una decisión muy clara, no tiene muchos candidatos".

"Efectivamente Paulina (Vodanovic) ha dicho que va a postular a la presidencia del partido, lo cual tiene un cierto sentido de que no va a postular a la presidencia de la república, pero puede cambiar. Por lo tanto, tenemos muchas ganas de tener candidatos propios, pero estamos huérfanos de candidatos", concluyó.