Jara descartó nuevamente suspender su militancia en el PC: "Las decisiones las tomo yo"

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, volvió a descartar la suspensión de su militancia en el Partido Comunista, luego de que algunas voces del Socialismo Democrático apuntarán a ello.

El exsenador Guido Girardi -en entrevista con The Clinic- revivió el tema este fin de semana, apuntando a lograr una mayor base de apoyo de cara a la segunda vuelta.

Lo anterior fue secundado por el senador Juan Luis Castro (PS), quien sostuvo que "la candidatura de Jeannette Jara para ganar en segunda vuelta, en la que va a estar, es un hecho, requiere la máxima convocatoria posible y es natural que ella represente a una coalición si quiere gobernar a todos los chilenos y no a un partido".

"Por lo tanto, es razonable que se desprenda de su militancia del Partido Comunista y asuma una envergadura mayor respecto a lo que va a pasar, que es justamente la disputa presidencial con la extrema derecha, donde amplios sectores necesitan un liderazgo progresista como el de ella, pero no atado a un partido político", planteó.

En paralelo, esta presión no cayó muy bien en el total de la coalición. Sin ir más lejos, la misma presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, afirmó que la suspensión de la militancia de la candidata no es algo indispensable y espera que estos debates se den en los espacios internos, no mediante los medios de comunicación.

Jara: "Agradezco las sugerencias, pero las decisiones las tomo yo"

En este contexto, la candidata Jeannette Jara respondió que "ese tema no está sobre la mesa y yo agradezco todas las sugerencias que se hacen, pero las decisiones en definitiva las tomo yo".

"Gracias por las sugerencias a todos en todo caso. Entiendo que hay mucha gente que tiene mucho interés en aportar y encuentra que la vía adecuada es hacerlo por la prensa, hay otra que lo hace en privado, en reuniones", afirmó la exsecretaria de Estado.

Asimismo, aseveró: "Yo no tengo problema. Lo que sí, hoy día no es un tema que esté sobre la mesa y cuando llegue la segunda vuelta se va a discutir la estrategia de segunda vuelta. Pero no me molesta, estoy acostumbrada. Es así un poco la política en Chile y además cuando una es mujer es más así. Así que cada uno sabe cómo hace las cosas".

Por otro lado, la candidata también abordó la polémica por el uso de la imagen del expresidente Patricio Aylwin en la franja televisiva de Renovación Nacional. "En las elecciones no es un todo vale", señaló Jara y acusó que el comando de Evelyn Matthei está haciendo lo mismo que Republicanos les hizo a ellos con Jaime Guzmán.

Desde la familia del exmandatario, su hija Mariana Aylwin comentó que le pareció exagerada la reacción de la Democracia Cristiana, que era su excasa política.