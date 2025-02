Jara: En el PC las conversaciones no parten con uno autoproclamándose

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, nuevamente descartó presentarse como candidata presidencial para participar de una primaria en el oficialismo de cara a las elecciones de noviembre, pese a que su figura irrumpió en las encuestas luego de la aprobación de la reforma previsional.

Según un sondeo de la Universidad del Desarrollo (UDD) llamado Panel Ciudadano, la ministra toma la delantera en las preferencias rumbo a La Moneda, quedando sólo por detrás de Carolina Tohá, su par de Interior.

Esto refuerza las declaraciones del presidente de su partido, Lautaro Carmona (PC), que, tras la aprobación del proyecto, señaló que la secretaria de Estado es una "lideresa popular".

En conversación con CHV, Jara enfatizó que "en el partido en el que yo milito las discusiones no parten con uno autoproclamándose, sería de mal gusto. Esa discusión ni siquiera se ha empezado a dar, nada de eso ha pasado".

"No hay candidato con ese nombre (Jeannette Jara). He visto lo que ha pasado después de que se aprobó la ley y hay mucha inquietud: hay algunos bien preocupados porque viene ahora una gran tarea de implementación. No hay ninguna otra opción abierta", dijo la ministra del Trabajo.

¿Qué tal va la carrera presidencial en los otros partidos oficialistas?

En el PPD todavía no se define un candidato para participar de une eventual primaria, pese a que la tienda expresó su deseo de que Tohá sea una carta única junto con el Partido Socialista.

Por su parte, el diputado PPD Raúl Soto dijo en Cooperativa que aún es muy temprano fijar un nombre, pero que entre los meses de marzo y abril puede haber una decisión.

En esta línea, la jefa de la bancada de diputados del partido, Camila Musante, mencionó que debe existir un plazo para definir las candidaturas. "No hay espacio para la improvisación en el oficialismo para la carrera presidencial, y es importante tener claro que la división es nuestro peor enemigo", enfatizó.

"Debemos tener claro cuál es el plazo máximo donde vamos a definir una candidatura única o una fórmula de primaria más amplia posible", añadió.

El candidato presidencial del FRVS, Jaime Mulet, indicó que la mejor forma de decidir al representante del oficialismo es celebrando una primaria; propuesta que también apoya la carta presidencial del Partido Liberal, Vlado Mirosevic.

"(Pueden ser) una sola o dos primarias entre los ocho partidos y, a lo mejor, algunos (candidatos) independientes. (Podríamos) invitar a la Democracia Cristiana; (pero) hay que ver y generar en este periodo de precampaña una discusión profunda de los temas", dijo Mulet en Cooperativa.