Jara: En mi eventual Gobierno, "Milei tendrá que hablar con esta 'zurda de mierda'"

La candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara (PC), afirmó que su eventual Gobierno se relacionará "de la forma más diplomática posible" con países cuyas administraciones sean de ideología distinta a la suya, por lo que subrayó que el presidente argentino, Javier Milei, "tendrá que hablar con esta zurda de mierda".



Durante una entrevista con El País, la exministra del Trabajo fue consultada también sobre la interacción de su probable Gobierno con Donald Trump, que junto a Milei son íconos del avance del conservadurismo y de la ultraderecha en el mundo.

"(Nos relacionaremos) de la forma más diplomática posible. Tengo sumamente claro el papel que juega Estados Unidos en la geopolítica. Lamento que estemos en una situación en que estemos en manos de un presidente elegido por su país -y por eso lo respeto-, pero que está promoviendo una guerra comercial de consecuencias aún impredecibles", dijo Jara.

"En mi caso, por más que discrepe de su forma de pensar y de actuar, como representante del Estado de Chile voy a mantener las relaciones diplomáticas que correspondan", agregó.

Posteriormente, cuando el medio citado le recordó a la candidata que Milei ha señalado repetidamente que "no habla con zurdos", ella respondió: "Bueno, aquí va a tener que hablar con esta 'zurda de mierda', porque si él quiere a su país como yo quiero al mío y somos vecinos, vamos a tener que mantener el diálogo diplomático que corresponda".

"Son insólitas" las acusaciones de que voy a expropiar

Jara también fue consultada sobre los dichos del expresidente de la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC) Juan Sutil, que en Cooperativa comparó a su figura con el otrora líder chavista Hugo Chávez y afirmó que, al igual que él, "traicionará" a las personas y a los empresarios y comenzará "a expropiar todo".

"Me parece insólito (lo que dijo Sutil). Me preocupa mucho que se traten de instalar ideas que no son reales; no sólo en torno a críticas hacia mí que no tienen fundamento, sino que respecto de medidas que eventuales gobiernos de la ultraderecha chilena podrían tomar y que no son posibles", indicó la exministra.

Entre esas medidas, mencionó el "reducir cuatro puntos al impuesto corporativo, que es lo que (candidatos como Evelyn Matthei y José Antonio Kast) proponen, y volver al reintegrar todo el sistema tributario. Eso realmente no es posible si se quiere reducir el déficit fiscal y mantener a raya la deuda pública", esgrimió.