Jara enfoca la recta final y remarca: "Chile no se cae a pedazos"

La candidata del Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara (PC), inició formalmente su campaña presidencial a dos semanas de las elecciones del 14 de diciembre, con dos ejes principales: seguridad y economía.

Desde la comuna de Pedro Aguirre Cerda (Región Metropolitana), la carta oficialista intensificará sus actividades territoriales y comunicacionales para disputar los votos claves que podrían inclinar la balanza en el balotaje.

En esa línea, Jara afirmó que su principal eje "tiene que ver con la seguridad, de poder vivir tranquilos porque es un derecho de todas las personas en todas las comunas del país. Por eso cuando hablamos de duplicar la presencia policial, lo hacemos con la perspectiva de que haya carabineros en todas las comunas, no solo en algunas. Todos queremos dormir tranquilos, todos queremos vivir sin miedo a que nos asalten. Y eso se logra con equidad territorial también".

Asimismo, complementó que "lo segundo es la seguridad de poder llegar tranquilos a fin de mes, porque Chile es un país que no se cae a pedazos, es un país que produce".

El encuentro también contó con la presencia de la exministra del Interior, Carolina Tohá, quien afirmó que no apoyará a sectores de la ultraderecha que buscan generar "miedo, odio y desconfianza" en la ciudadanía.

Presencia en los debates

En paralelo, la diputada Gael Yeomans (FA), también vocera de la candidata, enfatizó en el factor clave que es la presencia de Jara en los debates.

"No me cabe duda que van a ser un factor determinante los debates, porque ahí se muestran en realidad las verdaderas características de una candidatura presidencial y si tiene o no el carácter y las condiciones para poder hacerse cargo de gobernar el país", señaló.

"En ese sentido, José Antonio Kast ha demostrado, o al menos lo hizo de manera bien fehaciente a la luz de todas las personas durante el último debate, que no tiene las competencias y que Jeannette Jara sí las tiene. Por lo tanto, en los debates que vienen, yo creo que se va a acentuar esa diferencia y eso va a ser algo positivo para nuestra candidatura", sostuvo.

La candidata seguirá su campaña este mismo domingo en un encuentro con vecinos y dirigentes en la Región de Valparaíso, donde será acompañada por el gobernador regional Rodrigo Mundaca y la alcaldesa de Viña del Mar Macarena Ripamonti.