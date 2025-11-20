Jara pidió la renuncia a su asesor estratégico tras polémicos dichos sobre Zandra Parisi

La candidata del oficialismo, Jeannette Jara, solicitó la renuncia a Darío Quiroga, quien hasta hoy se desempeñaba como coordinador estratégico del comando.

En abril, el sociólogo abordó el fenómeno del Partido de la Gente (PDG), de Franco Parisi como su líder y arremetió contra la hermana del candidato, al señalar que "no sé si por razones de inmigración o por razones de flaiterío. Pero se llama Zandra con Z".

Estos dichos causaron molestia en la propia candidata presidencial quien, ayer, no dudó en reprobar sus declaraciones. "No es mi estilo, no soy una persona que trata así a los demás", afirmó Jara, quien agregó que "a mí nunca me gustan los dichos clasistas porque generalmente son la grandes mayorías las que se ven afectadas. Y eso me incluye, porque en esta campaña también he vivido harto clasismo y es bien feo".

Esta noche, en un breve comunicado, el comando informó que "en el marco del fortalecimiento y reestructuración de la campaña presidencial de Jeannette Jara, y considerando los desafíos que se requieren para esta nueva etapa, la candidata ha solicitado la renuncia de Darío Quiroga al cargo de coordinador estratégico del comando".

"Agradecemos sinceramente su compromiso, profesionalismo y el trabajo realizado durante este tiempo", cerró la declaración.

Franco Parisi, quien obtuvo el tercer puesto en la presidencial del domingo al sumar más de 2,5 millones de votos, rechazó las declaraciones de Quiroga en conversación con El Diario de Cooperativa.

"Esa es la verdad de fondo de la élite política de fachos y comunachos", dijo Parisi esta mañana y agregó: "Que digan de eso de mí me da lo mismo, pero que me toquen el PDG y me toquen a mi hermana es innecesario, pero él entendió, fue caballero, me pidió disculpas a mí y le pidió disculpas a mi hermana. Hizo lo correcto".