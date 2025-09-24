Jara respondió a críticas oficialistas y DC por demora en la entrega de propuestas

Frente a las críticas desde el oficialismo y la Democracia Cristiana por una demora en la entrega del programa de gobierno final, la candidata progresista, Jeannette Jara, apuntó que fusionar las visiones de esa alianza para "construir una mayoría social y política" es un desafío ambicioso.

Este miércoles, el senador socialista José Miguel Insulza se sumó a los cuestionamientos del timonel DC, Francisco Huenchumilla, apuntando a una falta de coordinación en materias económicas e internacionales.

Durante su primera actividad de campaña legal, que tuvo lugar en la comuna de Estación Central, la exministra del Trabajo afirmó que el cronograma para presentar la propuesta final de su candidatura sigue en pie.

A la vez, hizo ver que "este programa de gobierno se hace en el marco de una alianza amplia de partidos de la centroizquierda chilena. No es el programa de un solo partido, como ocurre con el candidato (republicano, José Antonio) Kast, sino que busca construir una mayoría social y política, y requiere un diálogo entre los distintos técnicos, que los mismos partidos enviaron para escribir el programa, pero además, se ha puesto una misión muy ambiciosa, que es levantar propuestas programáticas desde los territorios".

Además, aclaró que "lo que nosotros estamos haciendo es ampliar nuestro programa, porque no es que no haya uno: hay 180 medidas programáticas ya publicadas. Lo que se hace es complementarlas con la visión de las regiones, y con algunas áreas que no fueron abordadas y que son necesarias".

Finalmente, respecto al estado de las propuestas de los demás candidatos, Jara añadió: "No sé si han presentado sus programas".

La abanderada oficialista se refirió a esta controversia tras anunciar el plan "Sonrisas que sanan", que consiste en medidas como atención odontológica gratuita para adolescentes; creación de clínicas dentales móviles; garantizar el acceso a implantes bucales para víctimas de violencia intrafamiliar; extender el GES dental de los 60 a los 65 años, y crear un bono PAD Fonasa para ortodoncia.

Parlamentarios piden apurar gestiones

Consultado sobre las medidas de la candidatura progresista, el senador socialista Juan Luis Castro subrayó que "el programa de gobierno de Jeannette Jara requiere celeridad y profundidad en áreas tan sensibles como la economía, el desempleo, la política migratoria y las definiciones internacionales de Chile, sobre todo con los países de Latinoamérica".

"Todo esto es clave que se haga lo antes posible, porque si no, se generan especulaciones o bien, ambigüedades que en nada contribuyen", advirtió el oficialista.

En tanto, y en alusión a propuestas de la derecha, el diputado DC Héctor Barría sostuvo: "Cuando otros ofrecen la 'motosierra' de Milei, que recortó los derechos sociales en Argentina, la candidata Jara debe tener la capacidad de presentar cuanto antes la propuesta de país que todos esperamos".

"Necesitamos que esto salga rápidamente del escritorio, para que lo podamos dar a conocer y defender en las calles y en los barrios", emplazó.