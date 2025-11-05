Jeannette Jara desdramatizó crítica de Tohá al Partido Comunista

La candidata del oficialismo Jeannette Jara (PC) desdramatizó este martes a la crítica que hizo la exministra Carolina Tohá al Partido Comunista, quien catalogó de "inaceptable" la falta de fraternidad que ha tenido la directiva de la colectividad con la carta presidencial.

"Creo que está en su derecho, son opiniones políticas que se dan en el contexto del desarrollo de una campaña presidencial y yo, por lo menos, lo que tengo que decir al respecto ya lo he dicho. Cuando tengo una opinión al respecto, la doy yo misma", afirmó Jara.

"Cada uno puede opinar respecto a distintos temas, pero cuando yo quisiera entregar una opinión sobre el PC o la alianza o la coalición, la doy yo", sostuvo la candidata del Socialismo Democrático.