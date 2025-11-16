Kast llama a la unidad de la derecha: "Chile es más importante que los partidos"

Luego de asegurar un cupo en la segunda vuelta presidencial, el candidato del Partiod Republicano, José Antonio Kast, hizo un llamado a todas las fuerzas de la derecha chilena a dejar de lado sus diferencias para centrarse en el bienestar del país.

"Chile es más importante que los partidos", remarcó Kast tras pasar a la elección de diciembre donde se enfrentará con la candidata del oficialismo, la comunista Jeannette Jara.

Kast expresó que la unidad no es solo necesaria para ganar elecciones, sino para reconstruir y recuperar a Chile en medio de, lo que afirmó, son la crisis en seguridad, economía y áreas sociales.

"Podemos haber tenido diferencias, pero esas diferencias no tienen comparación con lo que vemos al frente", sostuvo, refiriéndose a la continuidad del actual gobierno, al que describió como "el peor gobierno que recordamos en la historia democrática de Chile".

Además, Kast agradeció el gesto democrático de Evelyn Matthei, quien afirmó su respaldo en esta segunda vuelta. "Le agradezco personalmente, a ti Evelyn, por el gesto democrático que has tenido de venir y solicitar lo mismo, unidad para Chile", subrayó el candidato republicano.

Con más del 80 por ciento de los votos, Jeannette Jara alcanzó el 26,71% (2,8 millones de votos) mientras José Antonio Kast llegó al 24,12% (2,5 millones de votos), cerrando así los candidatos que pasarán a la segunda vuelta.

El tercer lugar lo logró Franco Parisi con 19,42% (2 millones de votos), seguido por Johannes Kaiser con 13,93% (1,4 millones), Evelyn Matthei con 12,70% (1,3 millones), Harold Mayne-Nicholls 1,27% (135 mil votos), Marco Enríquez-Ominami 1,18% (126 mil votos) y Eduardo Artés con 0,66% (71 mil votos).