Kast y Jara intentarán sacarse al pizarrón en el primer debate televisivo

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, dijo esperar que en el debate que se realizará este miércoles en Chilevisión, Jeannette Jara se disculpe por haber "mentido" y haberlo acusado a él de lo mismo.

“Creo que es una buena noticia que hasta el momento estemos todos confirmados (para el debate). Esperemos que nadie le surja un percance, un viaje a alguna región. Tengo varias consultas a otros candidatos, candidatos que han usado algunos debates para mentir y me gustaría, en primer lugar, (decirles) a aquellos que mintieron, respecto de algún dicho mío, que me pidan disculpas”, comentó Kast este lunes.

Particularmente, el exdiputado hizo un llamado a Jeannette Jara (PC), carta del oficialismo, para que se retracte por haberlo calificado de "mentiroso" durante un debate anterior.

“En el debate de la minería, una vez que yo planteé que ellos (la izquierda) generaban inestabilidad con sus políticas públicas, como es la nacionalización del cobre, ella, en su minuto final, se levanta, me mira a mí y me dice que estoy mintiendo, que ella jamás ha dicho algo así”, relató Kast.

Según comentó, “hubo que mostrarle su programa para demostrarle que yo no estaba mintiendo”.

Kast y sus propuestas para un eventual Gobierno

Además, Kast abordó el llamado a unidad que realizó el propio timonel de su partido, Arturo Squella, en el que invitó a otros sectores es a sumarse a un "gobierno de unidad nacional" o "gobierno de emergencia" que priorice temas como inmigración, seguridad y educación.

Frente a esto, el abanderado enfatizó que, dado que estos temas requieren de reformas legislativas, se invita a los diferentes actores políticos a colaborar en la elaboración de dichas leyes.

Este llamado a la unidad ha sido cuestionado por Chile Vamos, que recordó que los republicanos no quisieron realizar primarias presidenciales ni tampoco llevar una lista parlamentaria única.

En este sentido, el timonel de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, respondió a Squella y aseguró que en el "improbable caso" de que la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, no pase a segunda vuelta, la coalición apoyará "con fuerza a quien esté compitiendo contra la izquierda".

Sin embargo, manifestó que "no es el momento para discutir cargos".

En paralelo, durante esta jornada Kast dio a conocer su plan "Marcha Sin Violencia", una propuesta diseñada para asegurar que el derecho a manifestarse no vaya asociado a hechos de violencia.

Según el militante republicano, este conjunto de medidas busca resguardar la libertad de expresión dentro de un marco de respeto y orden.

Estrategia de Jara y desafíos de campaña

En la antesala del crucial debate televisivo del miércoles, el comité estratégico de la campaña de Jara se reunió con miras a la participación de la abanderada en los encuentros presidenciales.

Según se reveló, la estrategia principal será "enfrentar" directamente al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, buscando aprovechar los "flancos" que, a su parecer, ha mostrado su oponente.

La postura del oficialismo fue reforzada por las declaraciones de la senadora Alejandra Sepúlveda, quien en una vocería desde el comando expresó su interés en que José Antonio Kast "hable" en el debate.

La legisladora criticó la tendencia del abanderado republicano a "quedarse absolutamente callado" durante un largo período, argumentando que "cuando habla, uno sabe lo que piensa".

La senadora concluyó que a Kast, en este debate, "hay que sacarle la careta".

Por otro lado, la campaña de Jara enfrenta un desafío en la elaboración de su programa de gobierno definitivo. Aunque inicialmente se había previsto que el documento estuviera listo para el 17 de septiembre, coincidiendo con el inicio de la campaña, los voceros del comando han aclarado que esta fecha no será posible de cumplir.

Ahora, se proyecta que el programa completo será entregado más bien para el 26 de este mes o, incluso, a principios de octubre.

Como todos los lunes, los presidenciables miran los resultados de las encuestas. En Criteria y Cadem, por ejemplo, hay movimientos en las derechas, pues Kast bajó un punto en ambos sondeos, ubicándose en el segundo lugar tras Jara, mientras que Matthei subió tres puntos en Criteria y dos en Cadem.