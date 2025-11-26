Síguenos:
Tópicos: País | Política | Presidenciales

Krauss profundizó críticas de la DC a Frei

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La secretaria general de la DC advirtió sobre las complicaciones que genera para el legado histórico del partido y la memoria de Eduardo Frei Montalva.

El diputado Jaime Mulet (FRVS) arremetió contra el liderazgo "agotado" del expresidente, cuestionando su capacidad de movilizar grandes adhesiones.

Krauss profundizó críticas de la DC a Frei
 ATON (archivo)

Por su parte, el diputado José Carlos Meza (Republicanos) valoró el encuentro, destacando que Frei y Kast convergen en la urgencia de abordar la crisis de seguridad y la situación económica del país.

La vocera del comando de la candidata presidencial Jeannette Jara, Alejandra Krauss (DC), profundizó este miércoles en Cooperativa las críticas a la reunión que sostuvo el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle -histórico militante de la Democracia Cristiana- y el abanderado de la derecha José Antonio Kast, calificando la situación como "incomprensible".

"Esta decisión del Presidente Frei viene de alguna manera a generar complicaciones, no internas, sino que, de alguna manera, con el legado de la Democracia Cristiana, con lo que queremos ser y comprometernos con el con el país y lo que también ha sido el legado de nuestros líderes, entre ellos don Eduardo Frei Montalva (padre del exmandatario)", cuestionó Krauss en El Primer Café.

Debido a esto, la secretaria general del partido aseguró que van a "proteger todo nuestro legado, la proyección y lo que la Democracia Cristiana debe decirle al país hacia el futuro", dado que, incluso frente a posturas controvertidas, "hay cosas fundamentales respecto de los cuales la DC ha querido ser clara frente a la ciudadanía".

A estas declaraciones se sumó el diputado y exmilitante DC Jaime Mulet, quien en El Primer Café, arremetió contra la guía "agotada" de Frei Ruiz-Tagle: "el liderazgo de él no va a mover grandes multitudes, no es un pastor que va a orientar a las ovejas desorientadas y las va a conducir hacia Kast (...) A mi juicio, hoy en día no tiene un liderazgo tan potente como lo tuvo o como lo tienen otros líderes", puntualizó el parlamentario de la (FRVS).

Finalmente, el diputado José Carlos Meza (Republicanos) valoró el encuentro entre Frei y Kast, afirmando que, a pesar de las diferencias históricas y la polarización, existen puntos de convergencia entre ambos, especialmente en dos temas urgentes: "la crisis de seguridad y la crisis económica (...) creo que eso es lo que hay que relevar hacia el futuro", destacó.

