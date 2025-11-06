Matthei defendió su "video alegre y buena onda" contra Jara, Kast y el Gobierno

La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, defendió el "video alegre y buena onda" que hizo en contra de sus contendores Jeannette Jara y José Antonio Kast, además de criticar al Gobierno.

La pieza audiovisual, que contiene una canción urbana con letras que apuntan hacia los aludidos, sacó ronchas al interior del Partido Republicano, que llamó a no generar divisiones al interior de la oposición de cara a las elecciones presidenciales.

El estribillo de la canción expresa "no soy Kast, no soy Jara, soy Evelyn mirando pa' delante", mientras que arremete contra "los amigos y embajadores" del Gobierno de Boric, que "salieron todos millonarios".

"A ver, nuestro video es un video alegre, buena onda, lo pasé espectacular grabándolo, (y) claramente (está) dirigido a los jóvenes", partió diciendo Matthei tras participar de un encuentro de oración con el cardenal Fernando Chomali en la Catedral de Santiago.

"El video contiene obviamente una crítica fuerte a este Gobierno, porque nos está dejando peor en todo. Y respecto de Kast, claramente tenemos proyectos políticos distintos y son distintas candidaturas", argumentó.

"Eso es sano y es bueno: nosotros habíamos llamado a una primaria y no hubo primaria, y entonces estamos marcando las diferencias. No hay nada de malo en ello", defendió Matthei.

Pese a la polémica que levantó, el video acumula casi 1,4 millones de visitas en un día.