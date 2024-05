Matthei valora idea de competir con Tohá en presidenciales

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), mira con buenos ojos la idea de una eventual elección presidencial en la cual compita con la actual ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), dado que ambas suenan como candidatas de sus respectivos sectores para 2025.

Las dos fueron consultadas por separado sobre esta posibilidad a la salida de un seminario de seguridad pública este viernes, evento organizado por el centro de pensamiento Horizontal, vinculado a Evópoli. Al respecto, la gremialista expresó: "Pucha que sería bueno (tener a) dos mujeres" en la próxima papeleta presidencial.

"Me he topado mil veces con la alcaldesa Matthei, y probablemente me la voy a topar mil veces más. ¿En qué situación? El tiempo lo dirá", fue la escueta respuesta de la jefa de gabinete.