Máximo Pavez, integrante de la Comisión Política de la UDI, dijo este viernes en El Primer Café que, cuando se agote "la borrachera derechista", la centroderecha representada por Chile Vamos volverá a alzarse como "la mejor alternativa" para el electorado del sector.

Emplazado por el extimonel DC Ignacio Walker luego de afirmar que, si Johannes Kaiser pasa al balotaje, votará por él, Pavez explicó que "jamás anularía (el voto) en una elección con la posibilidad de que gane la Presidencia de Chile alguien del Partido Comunista", como Jeannette Jara.

Sin embargo, "no me imagino integrando una coalición con Johannes Kaiser. Además, creo que nada de eso va a pasar: este ciclo político (actual, con protagonismo de los extremos) no va a durar para siempre".

"Por eso que esta borrachera derechista que de repente yo veo en redes sociales la miro con distancia... (Decir) 'no, yo soy súper de derecha, no tengo ningún problema, me da lo mismo' es una lectura de un ciclo político que tiene al país tensionado y que en algún minuto se va a acabar. Y no tengo ninguna duda que en ese momento, Chile Vamos va a volver a representar la mejor alternativa desde el punto de vista de la conducción del sector".

En lo inmediato, "también lo vamos a hacer ahora", en esta elección de primera vuelta del 16 de noviembre, dijo el exsubsecretario Segpres.

LEER ARTICULO COMPLETO