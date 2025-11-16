Mayne-Nicholls cree "absurdo" trata de endosar su 1%: "Fue una derrota increíble"
Publicado:
Harold Mayne-Nicholls calificó como "una derrota increíble" el 1,2 por ciento de votos que consiguió en su candidatura presidencial.
"Evidentemente el resultado no nos gusta para nada, sacamos mucha menos votación de la que nunca nos imaginamos", admitió el exlíder de la ANFP, que consideró "absurdo" tratar de endosar su apoyo a alguno de los abanderados que competirán en el balotaje.
Por otra parte, contó: "No me ha llamado nadie; traté de comunicarme tanto con Jeannette (Jara) como con José Antonio (Kast) y no me contestaron, así que les mandé un mensaje por WhatsApp".