ME-O propone mayor inversión y mil nuevos profesionales para salud mental

El candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami puso sobre la mesa, a pocos días del inicio de la franja electoral, una propuesta integral para fortalecer la salud mental en Chile, en línea conun sistema de salud “universal, justo y eficiente”.

Los lineamientos, dados a conocer este sábado, incluyen medidas concretas para abordar problemáticas sanitarias apremiantes del país.

Entre las principales acciones destacadas por el equipo programático de ME-O, figura un aumento sustancial del gasto público destinado a la salud, del 5,8% al 6,3% del Producto Interno Bruto (PIB).

Además del incremento presupuestario, la propuesta contempla una expansión significativa del capital humano con mil profesionales en salud pública, una medida que apunta a fortalecer la capacidad de atención y acceso a servicios de salud mental en todo el territorio nacional.

Según afirmó el comando de Enríquez-Ominami, estas iniciativas se enmarcan en una visión más amplia de la salud, donde la salud mental es reconocida como un pilar fundamental para el bienestar de la población.

ME-O: Seriedad, claridad y verdad serán los ejes de la franja

Respecto a su estrategia para la próxima franja electoral, Enríquez-Ominami planteó un espacio de reflexión y propuestas concretas, cimentado en seriedad y claridad ante la situación actual del país.

"Es un momento de gran gravedad el que vive Chile. Muchos asesores dicen: 'Hay que darle empuje, alegría (...) Yo digo: sí, pero las finanzas están hechas un desastre, la delincuencia al alza, el crimen organizado aterra (...) En Arica, (desde donde) vengo llegando, hay pánico por los 50 pasos fronterizos ilegales que existen”, acusó el abanderado.

Frente a este panorama, enfatizó que su franja electoral será plataforma para abordar desafíos con soluciones bien fundamentadas: "Esto lo vamos a hacer un momento de seriedad, de claridad. Vamos a transformar la lucidez en propuesta, la lucidez en cambio”, comentó.

"La franja va a ser una franja sólida, de claridad y verdad”, añadió Marco Enríquez-Ominami, que, junto a su equipo, adelantó que su campaña incluirá un "evento renovado respecto a las redes sociales".