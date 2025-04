Molestia en el Frente Amplio porque Tohá cuestionó su inexperiencia

A pocos días de la inscripción de primarias en el oficialismo, dirigentes del Frente Amplio manifestaron su molestia con la precandidata del PPD, Carolina Tohá, quien deslizó que los militantes de esa tienda que han integrado la actual administración han pecado de inexperiencia.

Consultada sobre una supuesta inexpertise del partido del Presidente Boric en entrevista con Súbela Radio, la exministra aseveró que "no es una acusación, es un hecho", e incluso sostuvo que "el Gobierno no habría podido remontar si no hubiera tenido el aporte que el Socialismo Democrático entregó".

El secretario general del FA, Andrés Couble, admitió estar sorprendido por estos dichos en la misma emisora, "en el sentido de que hemos planteado una primaria que tenga altura de miras, que tenga la idea de construir una coalición que se proyecta en el futuro, y creo que caer en caricaturas del otro no ayuda mucho".

En tanto, El Mercurio consignó que la presidenta del partido cuestionado, Constanza Martínez, complementó que "prefiero que pongamos la mirada sobre el aporte de cada uno, de una forma ponderada y leal, no sólo con el Gobierno, sino con quienes queremos construir alianza hacia el futuro. Hay que respetar las trayectorias que nos condujeron hasta acá".

Respecto a la posición de Tohá sobre el papel del Socialismo Democrático, la timonel se limitó a responder que "cuando somos una coalición de Gobierno, todos somos parte de los aciertos y los errores, del conjunto de decisiones que se han tomado desde el 11 de marzo del 2022".

PPD: "Tenemos más experiencia, es la realidad"

Frente a la polémica, el secretario general del PPD, José Toro, señaló que "obviamente hay que mantener la fraternidad, pero también hay que mostrar las diferencias, y claramente, esas diferencias eran notables al inicio del Gobierno, que es muy distinto a cómo estamos terminándolo: la cercanía y la construcción de una coalición al inicio es completamente distinta a la que hoy existe".

Por lo demás, observó que "todos los partidos tienen problemas, pero claramente, en Socialismo Democrático somos partidos más viejos, que tienen más experiencia. Es una constatación de realidad, y no es desde la arrogancia de ninguna manera".

"Todos tenemos derecho al aprendizaje, que es lo fundamental de cómo uno va construyendo coalición", cerró el dirigente del PPD.