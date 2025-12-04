"No tiene visión de largo plazo": Ominami cuestiona el programa económico de Kast

El exministro y actual asesor económico de la candidata Jeannette Jara, Carlos Ominami, defendió en El Primer Café la necesidad de llegar a acuerdos y acabar con las "alternancias destructivas".

Ominami remarcó que como país "no nos podemos resignar con un crecimiento en torno al 2% o 3%. Tenemos que aspirar a más. Probablemente no vamos a volver a crecer como crecimos a principios de los 90, cuando crecíamos a tasas del 6% o 7%, pero podríamos perfectamente pensar en tasas de crecimiento en torno al 4% o 5%, que son fundamentales para también sustentar las finanzas públicas, sustentar las políticas sociales".

El otrora senador sostuvo que "la diferencia que tenemos es cómo esto se hace. Yo he revisado el programa de José Antonio Kast y la verdad es que hay muy pocas pistas respecto de esto" porque, añadió, "ellos creen en el piloto automático. Nosotros no creemos en eso; creemos en la necesidad de una estrategia, creemos en la necesidad de una asociación estrecha entre el sector público y el sector privado. Creemos que el Estado tiene un rol muy importante que jugar como impulsor del crecimiento, como creador de espacios para que los privados puedan concertarse.

"En el ámbito económico, el programa de Kast no tiene visión de largo plazo porque no creen en eso. Ellos creen en que el mercado va asignando los recursos y, por tanto, entonces no pueden tener una visión de mediano y largo plazo. Yo creo que eso es fundamental".

"Creo que Chile tiene que volver a crecer, pero para eso hay que hacer algo que también es decisivo: que es la capacidad de generar acuerdos. Yo lo he dicho muchas veces en este programa, en ocasiones anteriores, que tenemos que salir de este ciclo de alternancias destructivas, donde cada gobierno llega prácticamente a tratar de borrar lo que hizo el gobierno anterior y comenzar de nuevo".

"Yo creo que eso francamente es fatal. Pero para eso se requiere capacidad de acuerdo. Y yo creo que justamente lo que no tiene José Antonio Kast es eso: toda su trayectoria está fundamentada en los desacuerdos, la intolerancia, como lo demostró la reforma de las pensiones, por ejemplo, en donde todas las fuerzas políticas confluyeron, salvo él", cerró.

"Pocas propuestas concretas"

El economista Claudio Agostini, por su parte, remarcó que en este periodo electoral "he escuchado pocas propuestas concretas".

"Uno quisiera escuchar alguna mirada un poco más de largo plazo. De decir: 'Mira, estas son, por ejemplo, las inversiones públicas que son complementarias a las privadas'. Esas son las que uno quisiera incentivar, no las que son sustitutas. Que permiten gatillar inversión privada", añadió.

El académico planteó que "uno quisiera algunas cosas que trasciendan más allá de un Gobierno".

"Los gobiernos tienen pocos incentivos para poner todas las fichas ahí, porque los resultados los van a ver dos, tres, cuatro gobiernos más. Pero como país, uno quisiera hacer algún tipo de reforma que ayude a mejorar la calidad del capital humano que tenemos en Chile. Eso tiene efectos positivos en crecimiento, en la productividad laboral, en los salarios que ganamos los trabajadores. Y de eso no he escuchado mucho", finalizó.