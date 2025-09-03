Nuevas críticas PC: Miembro de comisión política fustigó "la famosa responsabilidad fiscal"

Funcionarios fiscales de diversas organizaciones gremiales, como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Confederación Nacional de la Salud Municipal (Confusam)y el Colegio de Profesores, se manifestaron este miércoles en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de La Moneda.

Este denominado "banderazo", según los convocantes, busca "reivindicar al sector público bajo la consigna de no retroceder en los avances alcanzados".

Durante su discurso, el secretario general de la CUT e integrante de la Comisión Política del Partido Comunista (PC), Eric Campos, se lanzó contra la responsabilidad fiscal del Gobierno, en medio de la tensión oficialista que originaron la semana pasada las críticas del presidente de la tienda comunista, Lautaro Carmona, al trabajo del exministro Mario Marcel en Hacienda.

"¡La famosa responsabilidad fiscal que muchos defienden en la derecha y en la izquierda... Esa famosa regla fiscal es la que hoy día nos tiene con más de seis servicios de salud que no tienen dinero para llegar a fin de año", acusó Campos.

La movilización se da en medio de las negociaciones que el Gobierno ha abierto con el sector público para poder llegar a un acuerdo sobre la reforma al sistema de licencias médicas, impulsada tras el escándalo por la detección de miles funcionarios que viajaron al extranjero mientras se encontraban con baja por salud.

La mesa de diálogo, que se abrió hace tres semanas, busca evitar que las diferencias entre ambas partes se profundicen.