Oficialismo confía en victoria de Jara y debate incorporar figuras del Gobierno para el balotaje

Desde la coalición oficialista existe confianza de que su abanderada, Jeannette Jara, avanzará al balotaje presidencial durante la elección de este domingo, por lo que ha surgido el debate en torno a la posibilidad de incorporar figuras del Gobierno para reforzar la campaña de segunda vuelta.

La discusión se centra en un eventual cambio de gabinete que permitiría a ministros y otras autoridades del Ejecutivo sumarse al despliegue electoral. Sin embargo, la idea no ha generado consenso dentro de los partidos oficialistas.

Desde el Partido Comunista, su presidente Lautaro Carmona se mostró abierto a la propuesta, destacando la necesidad de sumar todos los apoyos posibles: "Todas y todos los que se puedan integrar serán contribuyentes, aquí nadie sobra, todos son necesarios. El tema es otro, el tema es compatibilizar las responsabilidades vigentes", aseveró el timonel.

En tanto, la secretaria general de la Democracia Cristiana (DC), Alejandra Krauss, señaló que, de cara al bajalotaje, "lo que tiene que hacer el Gobierno es mirar, observar y servir. Son pocos meses los que les quedan y muchos compromisos que cumplir frente a la ciudadanía".

Por su parte, el secretario general del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, afirmó que "el mejor aporte para el comando son las personas que se van a elegir el domingo. Creo que el comando se tiene que alimentar de quienes hayan logrado revalidarse frente a la soberanía popular"

La discusión oficialista se da en un contexto donde la coalición fijó una meta clave para la primera vuelta: obtener al menos un tercio de los votos -entre un 33% y un 35%-, cifra que consideran un "buen augurio" para enfrentar con fuerza la definición presidencial.

Presidente Boric: "A mí me gusta la democracia"

Los cierres de campaña de la carrera presidencial han estado marcados por una serie de controversias que han elevado la tensión en los últimos días.

Uno de los episodios más comentados fue la afirmación del candidato Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), quien aseguró que en un eventual Gobierno indultaría al excapitán de Carabineros Patricio Maturana, condenado por las lesiones que provocaron la ceguera de la hoy senadora Fabiola Campillai, quien acusó una "falta de humanidad" en las declaraciones del candidato.

Otro hecho que generó debate ocurrió en la Plaza de Maipú, durante un evento de cierre de campaña de la candidata oficialista Jeannette Jara. En la instancia, se originó un cántico en contra de Carabineros, lo que provocó críticas desde diversos sectores.

Consultado en Punta Arenas sobre este ambiente crispado, el Presidente Gabriel Boric optó por una respuesta general: "A mí me gusta la democracia, me gusta que la gente se exprese y quiero que Chile siga consolidando su democracia, que se haga en paz, pacíficamente, que la gente vote informada y no me corresponde, por cierto, pronunciarme por las candidaturas", expresó el Mandatario.