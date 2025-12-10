Ominami respalda dichos de Jara sobre Machado: Apoyar una invasión a Venezuela "es repudiable"

La candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, lleva a cabo este miércoles su cierre de campaña en la plaza Matte de Puente Alto, donde miles de adherentes han llegado para manifestar su apoyo de cara al balotaje del domingo, según la estimación preliminar de su comando.

Carlos Ominami, integrante del equipo económico de la abanderada, respaldó las declaraciones de Jara sobre la opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, a quien asoció con "intentonas golpistas".

"Yo las comparto, son muy simples. A mí no me parece que una crisis tan grave como la de Venezuela se pueda resolver sobre la base de la invasión de Venezuela por parte de Estados Unidos", aseguró el economista.

"Ella (Corina Machado) ha estado en esa disposición y a mí eso no me parece. No la comparto y me llama la atención que haya podido recibir el Premio Nobel de la Paz en consecuencia de que ha tenido ese tipo de intervenciones durante el último tiempo", agregó el exministro de Economía de Patricio Aylwin.

Consultado respecto a si considera a la líder antichavista como 'golpista', Ominami enfatizó: "Ahí no conozco bien los detalles, pero apoyar una invasión militar a un país como Venezuela, me parece a mí que es completamente repudiable".

Las declaraciones de Ominami se producen mientras la figura de María Corina Machado se ha instalado en el debate de la campaña para el balotaje, coincidiendo con reportes que indican que la activista estaría llegando a Oslo en las próximas horas.

Cierre de campaña

El cierre de campaña de Jara en Puente Alto contó con la participación de diversas figuras del mundo cultural y artístico, incluyendo presentaciones musicales de Álvaro Enríquez, Denver y Tomo como Rey.

Además de los discursos de actores y representantes de las culturas, el equipo de la candidata transmitió un "alto optimismo" a los medios presentes.

Respecto a su agenda final, el comando de Jara confirmó que mañana se realizará su cierre oficial de campaña en la Región de Coquimbo, poniendo fin a su periodo de actividades antes del balotaje.