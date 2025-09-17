Padrón definitivo para noviembre: 15,8 millones habilitados para votar en Chile y el extranjero

A falta de dos meses para las elecciones de Presidente de la República y de parlamentarios, el Servicio Electoral (Servel) publicó este miércoles el padrón definitivo así como la nómina de personas inhabilitadas para sufragar en los comicios, que se realizarán el 17 de noviembre.

De acuerdo a lo informado por la institución, el total de electores habilitados es de 15.779.102, de los cuales 15.618.167 lo están en Chile y 160.935 en el extranjero.

De los habilitados para sufragar en Chile, 8.083.768 corresponde a mujeres y 7.695.334 a hombres. En tanto, 885.940 son extranjeros.

En contraste, las personas inhabilitadas para votar suman 302.722.

Este miércoles se inició el período legal de campaña. Hasta el 13 de noviembre, los abanderados, partidos políticos y simpatizantes podrán difundir propaganda a través de prensa, redes sociales y plataformas digitales. También se autoriza el uso de banderas, lienzos y vestimentas alusivas en espacios públicos, además de la distribución de folletos, volantes y otros objetos informativos de carácter electoral.