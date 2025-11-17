Síguenos:
Politóloga llama a no "naturalizar la mentira" en las campañas

Publicado: | Fuente: Cooperativa.cl
La politóloga y exministra Marcela Ríos, hoy directora regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, advirtió en Lo que Queda del Día que Chile no puede "naturalizar la mentira y la desinformación" como parte normal de las campañas electorales.

Si bien destacó la solidez del sistema electoral, la rapidez del conteo y la ausencia de discursos que cuestionaran los resultados en la jornada de votación, recalcó que durante la campaña hubo narrativas negacionistas, uso de desinformación y operaciones digitales que buscan instalar dudas y odio en redes sociales.

Ríos subrayó, además, que existe un “claro sesgo de género” en la violencia política digital, con campañas financiadas y deliberadas que han apuntado especialmente contra las dos candidatas mujeres, mediante mensajes de odio, hostigamiento y noticias falsas.

