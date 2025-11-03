Síguenos:
Presidenciales: Experta asegura que "temor a la delincuencia puede erosionar la cohesión social"

Catalina Droppelmann, directora ejecutiva del Centro UC Justicia y Sociedad, conversó en Lo que Queda del Día sobre el enfoque de las propuestas en materia de seguridad de los ocho candidatos presidenciales, de cara a las elecciones del 16 de noviembre.

De acuerdo a la experta, la discusión sobre seguridad se politiza en esta época, lo que lleva al denominado "populismo punitivo".

Droppelmann aseveró que "el temor a la delincuencia puede erosionar la cohesión social", situación ante las que "las campañas políticas hacen eco" y pueden llevar a que la ciudadanía le de una mayor importancia a esta materia.

