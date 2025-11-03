Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago20.7°
Humedad46%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Política | Presidenciales

Presidenciales: La derecha debate el "voto útil" ante un escenario de triple empate

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La irrupción de Johannes Kaiser en las encuestas complica el panorama para los abanderados Evelyn Matthei y José Antonio Kast.

Frente a la competitividad de Jeannette Jara, desde Chile Vamos proponen que su candidata es la opción más “sensata” para vencer a la carta del oficialismo.

Presidenciales: La derecha debate el
 ATON (archivo)

Con los comandos de Kast y Kaiser buscando "anular" a Chile Vamos, Jara cuestiona la capacidad de la derecha para gobernar.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El debate sobre el "voto útil" se instaló con fuerza en el sector de la derecha chilena, ante un escenario presidencial cada vez más fragmentado y la posibilidad de un inusual triple empate.

La irrupción del libertario Johannes Kaiser en las encuestas ha reconfigurado el tablero, generando incertidumbre sobre las posibilidades de los candidatos tradicionales de la derecha, Evelyn Matthei (Chile Vamos) y José Antonio Kast (Republicanos), y su capacidad de competir de manera eficaz contra la candidata oficialista, Jeannette Jara (PC).

Previo a la veda electoral, algunas encuestas ya evidenciaban esta compleja situación, lo que ha llevado a los comandos a buscar estrategias para marcar diferencias y posicionar a su candidato como el más competitivo.

Según se advierte, la preocupación principal radica en la posibilidad de dispersar los votos de derecha, facilitando el avance de la izquierda.

Chile Vamos llama a "apostar por la sensatez"

Frente a este escenario, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) advirtió que "Kaiser se ha 'comido' la votación de Kast y, por ende, una segunda vuelta entre Kaiser y Jara hace bien probable que Jara sea más competitiva".

"Por ende, la alternativa que hace más competitiva ante Jara es la candidata Evelyn Matthei. Eso, precisamente, es apostar a un voto útil, es apostar precisamente a la sensatez. Por lo tanto, no vemos tan lejano ganarle a la candidata de la continuidad en la primera vuelta, ese es nuestro objetivo hoy y estamos enfocados en eso", puntualizó el legislador.

De todas maneras, afirmó que "cada ciudadano tiene que sacar sus conclusiones de cómo es más fácil ganarle a Jeannette Jara".

La advertencia de Jara

No obstante, la candidata oficialista, observando la fragmentación de la derecha, manifestó su escepticismo sobre las posibilidades de gobernabilidad de la actual oposición si no logran unificarse.

"Con una fuerza política que no se logra poner de acuerdo y con Kast y Kaiser que quieren anular a Chile Vamos, es bien difícil que la derecha pueda gobernar", alertó la exministra del Trabajo.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada