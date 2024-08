Republicanos acusan "intervencionismo electoral" de Bachelet por apariciones públicas

El ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, respondió ante la molestia de la oposición por las apariciones públicas de la expresidenta Michelle Bachelet en actividades junto a alcaldes oficialistas que van a la reelección, expresando que en Chile "hay libertad de expresión".

La otrora jefa de Estado estuvo presente en la inauguración de un Centro de Cuidados - recinto que fue bautizado con su nombre - en la comuna de Santiago, junto a la alcaldesa, Irací Hassler, la semana pasada.

Asimismo, durante esta jornada la exmandataria asistió a la inauguración de un Servicio de Urgencia y Alta Resolución (SAR) en Maipú, en compañía del jefe comunal, Tomás Vodanovic, ya que el centro también lleva su nombre.

Estos actos fueron duramente cuestionados por el diputado republicano Agustín Romero, quien señaló que oficiará a la Contraloría y al Servel para que investigue la convocatoria, acusando la existencia de un "intervencionismo electoral".

"Me parece inaceptable el acto de intervencionismo electoral de Michelle Bachelet en la inauguración del SAR en Maipú. No es posible que hoy se use la inauguración de obras públicas que beneficien a todas las personas sin color político, para un candidato en particular como Tomás Vodanovic", acusó.

"Vamos a oficiar a la Contraloría y pondremos en conocimiento de este hecho al Servel. No podemos seguir aceptando que el Gobierno intervenga en las elecciones municipales", añadió el parlamentario, pese a que Bachelet no es una autoridad de ningún tipo y ella misma se presentó como "una humilde ciudadana".

Ante ello Elizalde afirmó que "en Chile hay libertad de expresión y los ciudadanos tienen el legítimo derecho de manifestar sus puntos de vista, así que no entiendo cuál es la razón por la cual alguien habría de sentirse molesto".

"Al contrario (...), los ciudadanos y ciudadanas pueden dar a conocer sus diferencias dentro del marco de un país democrático", agregó.

Por su parte, el jefe de la bancada socialista, diputado Daniel Melo, afirmó que en la derecha "están nerviosos".

"Yo creo que la derecha y la extrema derecha está completamente nerviosa con el alza sostenida que ha tenido la expresidenta Michelle Bachelet en cada una de las encuestas. Lo que trata la derecha es enlodar a la exmandataria", expresó el parlamentario.