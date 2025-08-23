Tensiones internas sacuden al Partido Nacional Libertario por candidaturas "octubristas"

El Partido Nacional Libertario (PNL) enfrenta tensiones internas tras la difusión de una carta firmada por 70 militantes, quienes solicitaron a su timonel y candidato presidencial, Johannes Kaiser, que retire una candidatura parlamentaria acusada de estar vinculada al "octubrismo".

En la misiva, los adherentes afirmaron actuar "en defensa del ideario original y del proyecto histórico anti-octubrista y restaurador del Partido Nacional Libertario, en peligro por acciones irresponsables de unos pocos", apuntando directamente al vicepresidente del partido y responsable de la selección de postulantes, Hans Marowski.

El texto enfatiza que "el proyecto histórico, social y político cristalizado en el Partido Nacional Libertario tiene en su más profundo ADN el rechazo al octubrismo, al vandalismo y al intento de revolución y desestabilización de la patria que la extrema izquierda intentó en 2019".

Controversia por candidaturas

Con tono crítico, los firmantes aseguraron que "con profundo estupor político, vastos sectores de la militancia del PNL nos hemos enterado de la ratificación de candidaturas alejadas de nuestro ideario y proyecto histórico". En particular, mencionaron "las candidaturas de Constanza Flores Adrián en el distrito 16 y Diana Silva Aguillón en el distrito 24 (ya cancelada), las que ponen en evidencia una grave desprolijidad en el proceso de investigación de antecedentes y selección final de nombres".

Respecto a Flores Adrián, sostuvieron que "mantiene publicaciones entre los años 2019 y 2022 en que apoya de manera abierta y entusiasta el octubrismo, la vandalización de la estatua del Héroe Nacional General Manuel Baquedano, actos performativos de feminismo radical, el movimiento político de izquierda LGBT y su bandera multicolor como símbolo ideológico".

También cuestionaron el rol de Marowski Cuevas, señalando que "encabezó la tarea de seleccionar cada nombre (...) a quien se le confirió el alto honor y la enorme responsabilidad política de ejercer el poder de asignar los cupos del partido al Congreso Nacional", agregando que "no se investigó debidamente, lo que en derecho se asimila al dolo".

La carta concluye sentenciando que Kaiser "tiene la obligación política y moral de aplicar todas las acciones necesarias para apartar a este tipo de candidaturas de la papeleta final, pues su inclusión mina la confianza ciudadana".

Respuesta de la directiva

Ante la controversia, el propio Johannes Kaiser compartió en redes sociales una publicación de Marowski, quien defendió su gestión y respondió a las críticas internas.

"La directiva nacional está siguiendo de cerca el desarrollo de las elecciones internas en todo el país y las tensiones que se han generado en torno a las listas en competencia", indicó, añadiendo que "queremos ser claros: el partido no tolerará actitudes de división, ataques personales ni disputas que debiliten nuestro proyecto común".

En su declaración, Marowski recalcó que "este no es un espacio para la envidia ni para los egos, los cargos son temporales pero las ideas que defendemos permanentes. Quienes olvidan esto, pierden de vista el verdadero objetivo: dar la batalla cultural y consolidar una fuerza política distinta a los partidos tradicionales".

Finalmente, advirtió que "mientras más energía gastemos en pelearnos entre nosotros, más espacio le damos al adversario para avanzar".