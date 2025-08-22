Tras su salida del gobierno, FRVS prepara llegada de Esteban Valenzuela a comando de Jara

Tras su salida del gabinete, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) prepara la llegada de Esteban Valenzuela a la campaña de la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara.

La presidenta de la FRVS, Flavia Torrealba, confirmó que el exministro de Agricultura trabajará en la creación de propuestas programáticas sobre la descentralización.

"Ha sido conversado, es el espacio ideal donde Esteban puede cooperar. Nosotros no nos sentimos en ningún caso congelados con la campaña, tenemos mucho cariño en las regiones, en las comunidades cuando la candidata llega", valoró.

Torrealba añadió que "estamos sólidamente instalados en la primera vuelta, y la segunda vuelta es otra elección y otra conversación".

Al ser consultada sobre la baja de Jara en las últimas encuestas, la timonel sostuvo que "lo que pasa es que la agenda de medios está ahora en segundo lugar, porque lo que está haciendo la candidata es vincularse con el Chile profundo".

Jara se encuentra actualmente en la Región de Tarapacá, donde ha tenido una serie de reuniones durante esta jornada.