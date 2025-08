Unidad por Chile: La DC participa por primera vez en reunión de la coalición

Los timoneles de los partidos de la coalición Unidad por Chile se reunieron este lunes en la sede del Partido Socialista (PS), en Santiago Centro, marcando un hito con la primera participación de la Democracia Cristiana (DC) a través de su presidente interino, el senador Francisco Huenchumilla.

Este encuentro buscó avanzar, entre otros puntos, en la definición de los lineamientos económicos del comando de la candidata presidencial del sector, la militante comunista Jeannette Jara, tema que cobró relevancia tras las recientes declaraciones del economista Luis Eduardo Escobar, líder de su equipo en la materia, en entrevista con La Tercera.

El economista aclaró que propuestas como un salario vital de 750 mil pesos es "bien difícil lograrlo" y, por tanto, no lo plantearía como un compromiso de Gobierno. Además, Escobar aseguró que nadie en su equipo está disponible "para hacer un Gobierno comunista a la antigua", y subrayó la necesidad de "encantar al sector privado para que vuelva a invertir".

Las propuestas económicas que anticipó el expresidente de la estatal Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) han sido bien recibidas por la mayoría de los partidos oficialistas.

Sin embargo, en el Partido Comunista (PC), su líder, Lautaro Carmona, optó por la cautela: "Voy a esperar que la candidata dé a conocer cuáles son las prioridades, la centralidad que tenga el planteamiento del programa para primera vuelta, y, sobre esa base nos vamos a pronunciar".

Por su parte, su homóloga del PS, Paulina Vodanovic, afirmó que Jara "ha sido extraordinariamente clara desde la noche del triunfo (en la primaria del oficialismo), donde señaló lineamientos bastante claros, no solo en materia económica, en otras materias también".

Debate sobre identidad política de Jara

La reunión también reactivó el debate sobre la identidad política de Jara. En la entrevista, Escobar afirmó que la exministra le había dicho personalmente que se consideraba "socialdemócrata".

No obstante, desde Concepción, ella buscó distanciarse de la etiqueta, asegurando que no le gustan las definiciones y que no está preocupada por ellas: "A mí me interesa avanzar como candidata de la centroizquierda en la solución a los problemas de Chile. A veces se dan discusiones que son tan alejadas de lo que la gente vive, que no tienen mucho que ver con la realidad", aseveró.

"Las demás disquisiciones y conversaciones de carácter ideológico, se los dejo para quienes quieran teorizar sobre el punto", puntualizó.

DC: Debate por el comunismo es "de épocas pasadas"

Respecto al mencionado debate, el timonel interino de la DC afirmó que en el mundo actual "el problema no es el comunismo o anticomunismo, esa es una discusión desfasada en Chile, de épocas pasadas".

"Hoy día el sistema capitalista está en Asia, está en África, está en América, está en todas partes del mundo, y hay una crisis de la socialdemocracia. El tema es: ¿cuál es el nuevo modelo? No existe actualmente, es un tema en discusión", señaló el senador Huenchumilla.