El exalcalde de Puente Alto Germán Codina, actual vocero del candidato republicano, José Antonio Kast, analizó en Cooperativa los resultados de la primera vuelta presidencial y los desafíos venideros, tras conseguir el apoyo de las derechas en su disputa contra "la continuidad" del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Aseveró que en el balotaje -del 14 de diciembre- "la gente va a tener, en la práctica, un plebiscito, que va a ser: seguir con un Gobierno que sigue deteriorando el país (…) o (elegir) el proyecto de cambio, de orden, donde el Estado empieza a jugar un rol preponderante, pero sobre todo brindando oportunidades".

En ese sentido, apuntó que reducir la segunda vuelta a una "pelea de extrema izquierda y extrema derecha, lo único que hace es menospreciar a quien, evidentemente, hoy día es quien está representando mejor el Chile del futuro, el cambio que Chile necesita".

"Es evidente que la más extrema de las candidatas es Jeannette Jara, representando al Partido Comunista, que con su instalación algunas democracias latinoamericanas, lo único que ha hecho es deteriorar la democracia e incluso terminar en totalitarismos", reparó.

En cuanto al apoyo del libertario Johannes Kaiser y la UDI Evelyn Matthei, Codina señaló que "hemos observado una derecha que al final del día se ordena e incluso obtiene una mayoría en el Parlamento, que es crucial para poder darle gobernabilidad a Chile, que era primordial y ahí está la posibilidad de que José Antonio Kast tenga gobernabilidad".

