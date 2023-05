El diputado Gonzalo Winter (CS) dijo en El Primer Café que el Partido Republicano es "estridente, conflictivo, en parte populista y demagogo", lo que lo diferencia de la centroderecha. En esta línea, explicó que Republicanos "todavía está en la lógica de que a problemas complejos se proponen soluciones fáciles" y que, por ejemplo, en sus discursos "pareciera ser que hay un botón que soluciona todos los problemas de La Araucanía y resulta que los gobiernos no han querido apretarlo, porque son cobardes, porque no tienen los pantalones bien puestos", resaltando que "esa es una diferencia con la centroderecha que ya ha gobernado dos veces y que sabe que no es tan fácil".

