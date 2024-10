Quintana: La derecha inventa un relato torcido en caso Monsalve para influir en elecciones

El presidente del PPD, Jaime Quintana, aseguró en Cooperativa que la oposición ha intentado utilizar el caso Monsalve para "mover la aguja" en las elecciones municipales y regionales de este fin de semana.

En El Primer Café, el parlamentario indicó que "la derecha está inventando un relato torcido para intentar que este caso mueva la aguja en las elecciones del domingo, es así de simple".

"Me preocupa el relato que está inventando la derecha, que es de manual lo que está haciendo, que es como lograr un aprovechamiento de esto. Como no lograron enfrentar las elecciones con unidad recurren a último minuto a la carta más baja que podían sacar, buscan instalar en la opinión pública que se quiso ocultar un presunto caso de violación cuando los hechos objetivos muestran que no es así", añadió Quintana.

Flavia Torrealba, presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), manifestó que "esta crisis aparente, que está colocada en la opinión pública de esta forma para debilitar al gobierno, con un objetivo político aprovechando este caso".

"El problema que tiene la derecha es que cree que la gente es tonta y que cree que manipulando a la opinión pública puede guiar la conducta política", agregó.

La exministra Alejandra Krauss (DC) recalcó que "la información que tenía el Presidente y la ministra era de tal gravedad y de tal envergadura que además, el detalle de lo informado por el subsecretario no lo conocemos, por algo se habla de la Ley de Inteligencia".

"Hay que ver cuánto un hecho como esto impacta en una elección territorial, más con las características comunales y regionales. Distinto es el impacto en la gestión del gobierno, que es mayor", precisó.

Krauss dijo que "a mí me habría gustado una actuación distinta, pero no estoy dispuesta a contribuir a ensuciar más o a contribuir a una crisis mayor, porque lo que tenemos que hacer es salir de esta crisis".

Desde la oposición, el exdiputado Luis Pardo (RN) replicó que "al gobierno le va a costar mucho salir de esta crisis si la estrategia es victimizarse y decir que todo es aprovechamiento político. Yo creo que acá hay un tema que probablemente es de la mayor gravedad de las crisis conocidas de los últimos años y eso amerita un debate, pero eso no significa que sea irrespetuoso ni que sea de mero aprovechamiento".

"El Presidente no sabe de la vida privada de sus subsecretarios o sus ministros, pero esto no significa que esté exento de hacer o exigir su cumplimiento", sostuvo.