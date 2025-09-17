Síguenos:
Desbordes: Fue lamentable que el Presidente rompiera una "tradición centenaria"

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, calificó como "lamentable" la decisión del Presidente Gabriel Boric inaugurar las Fiestas Patrias en la Región de Coquimbo y no en la comuna de Santiago, asegurando que con su actuar "rompe una tradición centenaria".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el jefe comunal sostuvo que la controversia fue impulsada por el propio Mandatario: "El rompe una tradición centenaria, no es una tradición de los últimos 10 años, 20 años, ni del retorno a la democracia, sino que centenaria (...), y la verdad es que yo creo que hay tradiciones que uno no las puede romper", aseguró.

"Yo no puedo llevar el Te Deum ecuménico a la catedral de Temuco, ya que es en la catedral de Santiago. Tampoco puedo llevar la gala del Teatro Municipal al municipal de Iquique, por más bello que sea (el recinto), son tradiciones", sentenció Desbordes.

