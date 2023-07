La diputada socialista Daniella Cicardini afirmó que Gabriel Boric debe "evaluar" la continuidad de Patricio Fernández como asesor presidencial para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, tras los cuestionamientos que ha recibido de organizaciones de derechos humanos y sectores del oficialismo por una supuesta "justificación" al derrocamiento de Salvador Allende. "No podemos conmemorar los 50 años con los protagonistas agraviados", afirmó en El Primer Café en alusión a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y sus familiares. La legisladora PS dijo que si bien el exdirector de The Clinic pudo no tener la intención de justificar el quiebre democrático, "no es aceptable que dé un mínimo margen para decir que es debatible lo que ocurrió, (pues) jamás será debatible ni aceptable" una acción armada de esas características.

