Con quórum rebajado: Senado vota AC contra exministro Diego Pardow
El extitular de Energía llegó al Parlamento, junto a su defensa, para enfrentar su presunta responsabilidad en el error de cálculo que derivó en un alza de las cuentas de la luz.
La ausencia del senador Kast reduce el umbral de aprobación a 25 votos, en una jornada marcada por el trasnoche legislativo debido a la tramitación del Presupuesto.
Pardow enfrenta dos capítulos acusatorios principales, cuya mesa estará conformada por los diputados Jaime Mulet (FRVS), Sergio Bobadilla (UDI) y Carla Morales (RN).