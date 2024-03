Diputado DC repudió "ironía soez" de la senadora Rincón

El diputado de la Democracia Cristiana Eric Aedo cuestionó la reacción de la senadora Ximena Rincón (Demócratas) a las críticas que recibió en la sesión del miércoles de la Cámara Alta, una vez roto el acuerdo administrativo de la mesa.

Varios oficialistas la confrontaron por su rol en el ascenso a la testera del RN José García Ruminot y del otro fundador de Demócratas, Matías Walker, en desmedro de lo pactado originalmente, algo que fue respaldado al menos por el timonel UDI, Javier Macaya.

Entre los críticos estuvo el socialista Fidel Espinoza, quien -según el relato de Rincón- la acusó directamente de pactar con la derecha con miras a una reelección senatorial en la Región del Maule.

Consultada por su reacción a tales dichos, la timonel de Demócratas replicó con el insulto en clave "me gusta la fruta", frase que Isabel Díaz Ayuso, figura de la extrema derecha española, usó para disimular el improperio "hijo de puta" en contra del presidente Pedro Sánchez: lo llamó "hijo de fruta" en noviembre pasado. Y encarada por ello, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid no se retractó y por el contrario, ironizó: "Para mis adentros, sí, lo dije, dije: 'Me gusta la fruta'".

Desde su antiguo partido, el diputado Aedo consideró que "cuando hace una ironía como esa, que es bastante soez, la retrata", y haciendo alusión a otro dicho célebre, deslizó que Rincón tiene "la pura cara de cuica".

Previo a que se rompiera el acuerdo, la senadora había condicionado su apoyo a su ingreso en la Comisión de Hacienda, ya que la presidencia de tal instancia aparecía a su nombre pero bajo la DC. Finalmente, ni ella ni Felipe Kast (Evópoli) pudieron acceder, después de que Ricardo Lagos Weber (PPD) y Daniel Núñez (PC) retiraran sus renuncias este miércoles.