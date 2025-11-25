Senadores rechazaron acusación constitucional contra exministro Pardow

El Senado rechazó ambos capítulos de la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardow, por su presunta responsabilidad en el error de cálculo que derivó en un sobrecobro en las cuentas de la luz.

El primer capítulo correspondía a la firma del decreto tarifario para 2024, que contenía errores de cálculo metodológicos arrastrados desde 2018 en la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Mientras tanto, el segundo capítulo apuntaba a la presunta inacción del exministro tras el reconocimiento de errores por parte de la empresa Transelec, hace algunas semanas.

La primera votación, realizada pasada las 17:30 horas de este martes, tuvo 28 votos en contra, 17 a favor y una abstención.

En la segunda votación, cerca de las 18:00 horas, se registraron 21 votos a favor, 21 en contra y tres abstenciones.

El texto, que ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados, buscaba que Pardow no pudiera optar a puestos públicos o políticos en un plazo de cinco años.