Grau dice que desconocía lista de invitados a reunión en casa de Zalaquett

El ministro de Economía, Nicolás Grau, se refirió nuevamente a la reunión sostenida en la casa de Pablo Zalaquett con empresarios de la salmonicultura, y declaró que "si yo hubiera sabido que iba a haber alguien que también tenía participación en pesca, yo probablemente hubiera decidido no ir".

"Yo no supe la lista. Y esto es algo que sí lo haría ahora, por supuesto lo haría distinto. No sabía la lista de las personas que iban a participar (...) si yo hubiera sabido que en esta reunión, además de la gente de la salmonicultura, iba a haber alguien que, junto con tener participación en la salmonicultura, también tenía participación en pesca, yo probablemente hubiera decidido o no ir, o hubiera pedido que esa persona no asistiera", comentó el secretario de Estado en Canal 13.

Pese a lo anterior, el titular de Economía reiteró que dicho encuentro no debió quedar registrado por Ley de Lobby.

"Si uno tiene una conversación, como la que yo tuve, que es una conversación en términos generales, no para influir una ley en particular o una cosa en específico, sino respecto a nuestra visión de cómo se tiene que desarrollar la industria, eso la ley de lobby no exige que sea registrado (...) Los salmoneros también manifestaron su posición, pero la manifestaron en términos de esa visión general. No hablamos de una ley en específico", explicó.

Añadiendo que desde el 2014 "ha habido 620.000 audiencias de lobby. En 20.000 de ellas han sido audiencias de lobby de subsecretarios, subsecretarias, ministros o ministras. De esas 20.000, solo dos han sido registradas en una reunión en una casa particular. ¿Tú crees honestamente que no ha habido más dos reuniones de todos los ministros y ministras desde el 2014 en casas particulares?".

"Cuando yo he ido a una reunión como esta, en que le he ido a decir 'esta es nuestra visión del gobierno' y hablamos, no sé, una hora y media, dos horas sobre una visión más general, eso de acuerdo a la legislación es razonable que no se registre", dijo.

El secretario de Estado resaltó que durante su gestión se realizaron 250 audiencias de lobby con todos los sectores registrados como tal por el contenido de estas, donde seis corresponden al sector de la salmonicultura.

"Ha sido totalmente transparente con quienes nos hemos juntado, porque todo eso está registrado en las audiencias de lobby y no hay ningún sector productivo con el que yo no me he juntado, porque soy ministro de Economía y es razonable que nos juntemos con todos los sectores productivos", manifestó Grau.

Además de Grau, los ministros Maisa Rojas (Medio Ambiente), Carolina Tohá (Interior), Jeannette Jara (Trabajo), Alberto van Klaveren (Cancillería) y Esteban Valenzuela (Agricultura) también tuvieron participación en distintos encuentros con representantes del sector privado que no quedaron registrados por Ley de Lobby.