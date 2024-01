La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, explicó en El Primer Café que participó en las reuniones en la casa de Pablo Zalaquett (UDI) para exponer acerca del tema constituyente "en un momento que era bastante crucial para el país". La senadora reconoció que "si uno echa la cámara para atrás, uno diría a lo mejor era mejor no ir, pero ya las cosas son como fueron", y remarcó que "no me arrepiento tampoco porque no hice nada indebido, sino más bien del escándalo que se ha hecho de este tema". Finalmente, aseguró que "no ha habido mala fe de los que concurrimos, no hubo otra intención que la de conversar, de dialogar".

