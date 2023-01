El exvocero de Gobierno Jaime Bellolio (UDI) afirmó en El Primer Café que existen "galaxias de diferencia" entre las acusaciones constitucionales presentadas contra la exministra Marcela Ríos y contra Giorgio Jackson, y las realizadas por el actual oficialismo durante el periodo anterior, donde hubo 10 libelos y "ninguno tenía ningún fundamento jurídico", en su opinión. El exdiputado afirmó que quienes instalaron la tesis de que en las acusaciones constitucionales no importaban los argumentos jurídicos, porque "esto era un juicio político, fueron precisamente quienes hoy día están en el Gobierno, y en particular el ministro Jackson", quien votó a favor todas aquellas presentaciones. Sobre el futuro de las actuales imputaciones, "me cuesta pensar que ambas vayan a ser aprobadas en el Senado; creo que tiene más opciones la de la exministra Ríos de aprobarse en la Cámara de Diputados", indicó.

