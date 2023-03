Macaya anticipa escenario presidencial: En Chile Vamos tenemos mejores candidatos que Kast

El presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, analizó las diferencias que tiene Chile Vamos con el Partido Republicano frente al nuevo proceso Constituyente y una futura candidatura presidencial, asegurando que en su sector tienen "mejores candidatos" que, por ejemplo, José Antonio Kast, a quien terminaron apoyando la elección anterior.

En una entrevista publicada este domingo por La Tercera, Macaya afirmó que no tiene duda de que "gente como Evelyn Matthei, Rodolfo Carter, liderazgos de nuestro sector, pueden ser más competitivos pensando en un resultado presidencial".

"Falta mucho tiempo todavía y no me quiero poner en ese escenario, pero si retrocedo en el tiempo, no tengo ninguna duda de que la candidatura de José Antonio Kast, para mí y para todos en la UDI, estaba muchísimo más cercana en términos de ideas de lo que representa hoy un gobierno de extrema izquierda, que además ha demostrado que ha sido un mal gobierno", analizó el parlamentario.

El líder gremialista también tomó distancia del Partido Republicano frente al nuevo proceso constituyente, que iniciará este lunes con el trabajo de la Comisión Experta, indicando que existen diferencias entre los candidatos de ambos sectores en "términos ideológicos".

"Estamos hablando básicamente de personas que son de derecha -tanto los de la UDI como los del Partido Republicano-, pero me consta que hay una disposición a pensar en el Chile de más largo plazo que en la coyuntura electoral corta", destacó el senador, que señaló además que en su coalición "estamos en presencia de mucha gente que han sido parlamentarios, autoridades de gobierno, y que tomaron esta decisión pensando básicamente en Chile y su futuro más que en cómo hacer crecer el proyecto de la UDI o sus propias carreras políticas".

Para Macaya, esto marca una clara diferencia con el Partido Republicano, ya que "para ellos hay un objetivo de tipo electoral en todas las acciones que han seguido durante el último año".

"Ellos no fueron parte de la estrategia que se diseñó para el triunfo del Rechazo el año pasado, en lo que significó básicamente generar alianzas y tender puentes con sectores que antes no habían trabajado con la derecha. Ellos no fueron parte de esa estrategia y hoy tratan de alguna manera de hacer crecer su proyecto político a costa de Chile Vamos", cuestionó al medio antes citado.

Finalmente, pese a estas diferencias, el líder de la UDI aclaró que de igual manera intentaron pactar con los republicanos "porque creíamos que había una oportunidad de maximizar el resultado electoral entre todas aquellas fuerzas que construimos el Rechazo", algo que finalmente no se dio.